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13:27, 22 мая 2024Ценности

Приянка Чопра вышла в свет в украшении почти за 4 миллиарда рублей

Актриса Приянка Чопра вышла в свет в колье Bulgari за 3,9 миллиарда рублей

Фото: Elisabetta Villa / Getty Images for Bulgari

Индийская и американская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра посетила презентацию бренда Bulgari в Риме в украшении почти за 4 миллиарда рублей. Соответствующий материал публикует издание People.

Фото: Elisabetta Villa / Getty Images for Bulgari

41-летняя знаменитость вышла в свет в платье, состоящем из белого топа с глубоким декольте и черной юбки длины макси. Помимо этого, звезда надела босоножки на каблуках, а в качестве украшений выбрала бриллиантовые серьги и кольцо.

Свой образ она дополнила колье Serpenti Aertena марки Bulgari, стоимость которого составляет 43 миллиона долларов (3,9 миллиарда рублей). Уточняется, что ювелирное изделие, на изготовление которого ушло 2800 часов, состоит из 698 бриллиантов.

В феврале Приянка Чопра раскрыла способ повысить самооценку. Знаменитость заявила, что многим людям необходимо иногда себя баловать, чтобы отвлечься от стрессов, которые возникают в повседневной жизни.

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      Екатерина Ештокина
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