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19:24, 13 февраля 2024Ценности

Приянка Чопра раскрыла способ повысить самооценку

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Индийская и американская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра раскрыла способ повысить самооценку. Соответствующий материал появился на сайте издания Cosmopolitan.

41-летняя знаменитость заявила, что многим людям необходимо иногда себя баловать, чтобы отвлечься от стрессов, которые возникают в повседневной жизни. «То небольшое время, которое мы уделяем себе, может оказать глубокое влияние на нашу уверенность в себе и наше самоощущение», — объяснила она.

Звезда отметила, что для повышения самооценки могут подойти любые бьюти-процедуры. «Каким бы ни был ваш вариант, будь то маска для лица на ночь или великолепный макияж. Это оказывает глубокое влияние на нашу самооценку», — уточнила собеседница издания.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене своего коллеги Брэда Питта. Звезда молодежного телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» отметил, что в конце 1980-х годов жил с Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. При этом, по словам артиста, приятели периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа.

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      Мария Винар
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