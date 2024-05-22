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07:53, 22 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать лекарства от аллергии

«Честный знак»: продажи лекарств от аллергии в России выросли на 24 %

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В первом квартале 2024 года россияне бросились скупать лекарства от аллергии. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), сообщает газета «Ведомости».

С января по март продажи лекарств от аллергии выросли на 24 процента в денежном и на 10 процентов — в натуральном выражении. Сильнее всего (плюс 18 процентов) увеличились объемы проданных препаратов с действующим веществом диметинден, оказывающим антиаллергическое и противозудное действие. На 15 процентов выросло количество проданных лекарств с фексофенадином, используемых при аллергическом рините.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка на фоне сезонного спроса на лекарства от аллергии выросли и цены. Продажи начали увеличиваться в феврале (плюс два процента к прошлому месяцу), а в марте увеличились еще на шесть процентов.

Количество детей и взрослых с аллергией в России ежегодно растет в том числе за счет улучшения диагностики, объяснила врач-аллерголог группы компаний BestDoctor Мария Марилова. Еще одна причина — неблагоприятные факторы окружающей среды: высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе и другие негативные факторы городской жизни усугубляют развитие и течение аллергических заболеваний. По мнению Шуляка, рост числа аллергиков может вызывать в том числе пища, «выращенная или произведенная с использованием различных химикатов».

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Несмотря на то, что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств. Так, с момента начала спецоперации на Украине на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов американская фармкомпания MSD. Регистрировать новые лекарства компания также практически перестала. MSD обещала не выводить с рынка жизненно важные препараты без аналогов, но в 2023 году сообщила о планах прекратить выпуск и поставки в Россию препарата против ВИЧ «Исентресс» и против гепатита С «Зепатир».

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      Вячеслав Агапов
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