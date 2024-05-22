Россиянин вошел в список претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Шестеркин вошел в список претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Шорт-лист составили семеро журналистов портала. Помимо Шестеркина, в него вошли Александр Барков («Флорида Пантерс»), Эван Бушар, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерс»), Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, (оба — «Даллас Старс»), а также одноклубник Шестеркина Винсент Трочек.

Эксперты отметили высокий процент (92,3) отраженных Шестеркиным бросков, а также множество спасений в ключевые моменты встреч. По мнениню журналистов, именно надежная игра вратаря является главной причиной успехов «Рейнджерс» в плей-офф.

Команда из Нью-Йорка дошла до финала Восточной конференции, где сыграет с «Флорида Пантерс». Первый матч пройдет в ночь на четверг, 23 мая.