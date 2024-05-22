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20:27, 22 мая 2024Наука и техника

Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

«Калашников»: пистолет-пулемет ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Концерн «Калашников» провел ресурсные испытания пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 в новом выпуске цикла «Разрушители оружия». Изделие выдержало серию из 3000 выстрелов, сообщили в концерне.

Отмечается, что для проверки выбрали ППК-20 в полной комплектации с прибором бесшумной стрельбы (ПБС). После 270 выстрелов ведущий отметил, что чувствуется запах горелого пластика, а на 1230-м выстреле он допустил, что темп стрельбы снизился. Также из-за нагрева начали плавиться пластиковые элементы ППК-20. На 60-м магазине ведущий предположил, что ствол изгибается под весом глушителя, но позже выяснилось, что перекосило сам ПБС, который пробила пуля.

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Несмотря на расплавившееся цевье, крышка ствольной коробки осталась на месте после трех тысяч выстрелов подряд. Также после теста сохранилась функциональность механизмов, которые были покрыты копотью. Ведущий подчеркнул, что в ходе испытаний не было ни одной задержки.

В феврале прошлого года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн начал серийные поставки ППК-20. Изделие получило телескопический приклад из ударопрочного полимера, ударно-спусковой механизм с двухсторонним переводчиком-предохранителем и крепления для установки аксессуаров.

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      Даниил Иринин
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