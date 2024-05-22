Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей РПЛ

Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи на домашних полях

В Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2024/2025. Результаты сообщаются на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Первые встречи пройдут 29 мая, ответные — 1 июня. Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи на домашних полях. «Если участником стыковых матчей станет ФК "Балтика", переходные матчи с участием этого клуба пройдут 6 и 9 июня», — отмечается в заявлении. Это связано с участием калининградцев в финале Кубка России 2 июня.

На данный момент на 13-й и 14-й строчках турнирной таблицы, которые подразумевают участие в стыках, располагаются «Факел» и «Нижний Новгород» соответственно.