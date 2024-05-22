Турист пошел кататься на гидроцикле на популярном курорте Азии и не выжил

Турист из Великобритании пошел кататься на гидроцикле на Пхукете и не выжил

Турист из Великобритании пошел кататься на гидроцикле во время отдыха на тайском острове Пхукет и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Уточняется, что трагедия произошла еще в начале мая, однако известно о ней стало только сейчас. После аварии 37-летнего Джонатана Грина из города Сток-он-Трент, Англия, доставили в больницу Бангкока, но спасти его не удалось.

В материале также говорится, что полиция Таиланда после многочисленных жалоб местных жителей начала расследование незаконных услуг по прокату гидроциклов на восточном побережье популярного курорта Азии.

Ранее в Индии турист приехал на отдых с семьей, решил полетать с парашютом и не выжил. Мужчина упал на землю из-за отсутствия защитного снаряжения и получил серьезные травмы.

