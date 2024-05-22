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10:20, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В App Store снова появилось приложение «Тинькофф»

Приложение «Тинькофф» снова появилось в App Store

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Приложение банка «Тинькофф» снова появилось в магазине App Store под новым названием «Т-Старт». В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

«Скачайте новое приложение "Т-Старт", чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно», — говорится в уведомлении «Тинькофф». Банк предупредил, что новое приложение будет доступно в App Store всего несколько часов.

В начале апреля приложение «Тинькофф» стало доступно в магазине App Store под названием «Т-Помощь». Тогда банк также уведомлял пользователей, что приложение будет доступно ограниченное время.

Приложение «Тинькофф» пропало из App Store и Google Play после того, как банк попал под санкции Евросоюза и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие сервисы организации.

В связи с санкциями кредитные организации начали размещать в магазинах приложений замаскированные копии мобильных банков. Однако впоследствии новые сервисы банков удаляли с платформ.

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      Олег Давыдов
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