В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

Ученые ТИБОХ РАН нашли в деревьях Приморья вещества для борьбы с герпесом

Российские ученые обнаружили в деревьях, растущих в Приморском крае, вещества, которые могут помочь в разработке лекарств против одного распространенного заболевания. Об этом сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) Дальневосточного отделения РАН.

Специалисты института при поддержке Российского научного фонда изучили эффективность 14 полифенольных соединений из дерева маакия амурская (Maackia amurensis) против вируса простого герпеса и их защитный потенциал для нейронов. Отмечается, что самую сильную противовирусную активность показали димерные стильбены.

«Некоторые из полифенолов значительно улучшили выживаемость клеток в исследованиях нейропротекторного потенциала, снижая уровень апоптоза и повышая энергетический потенциал клеток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. Кроме того, не исключено, что изученная технология сможет помочь победить и другие виды опухолей, однако данный вопрос еще предстоит изучить.