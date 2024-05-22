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12:07, 22 мая 2024Экономика

В Европе определились насчет возвращения России активов и доходов с них

Совет ЕС: Европа не будет переводить РФ доходы от активов после снятия санкций

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз определился с решением об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

Решение вступает в силу 23 мая. Страны Европы будут переводить 90 процентов доходов от заблокированных российских активов в бюджет объединения. Из этих средств будут финансироваться военная помощь Киеву и программа по восстановлению Украины. Оставшиеся 10 процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных рисков.

Также Совет ЕС заявил, что доходы от блокированных суверенных активов российского Центробанка не будут возвращать РФ даже после снятия санкций. Это решение по активам добавили в пакет экономических санкций. После уплаты налогов на прибыль от доходов депозитарии будут удерживать 0,3 процента для дальнейшего управления активами.

В Еврокомиссии заявили, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, в дальнейшем оно будет происходить два раза в год. В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Евросоюз выбрал гибкий и юридически обоснованный путь использования средств.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что намерение западных государств изъять доходы от российских активов, замороженных в Евросоюзе, напоминает открытие ящика Пандоры. По его словам, Россия обязательно даст свой ответ, который окажется чувствительным для европейских стран. Слуцкий подчеркнул, что Евросоюз «порвал в клочья» западное право частной собственности, а также лишился доверия инвесторов.

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      Вячеслав Агапов
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