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12:04, 22 мая 2024Ценности

В клинике звездного хирурга Хайдарова вновь начали проверку

Росздравнадзор вновь начал проверку в клинике хирурга Хайдарова IQ Plastique

Кадр: Telegram-канал Shot

Росздравнадзор вновь начал проверку клиники IQ Plastique, принадлежащей звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Кадры с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

Сотрудники Росздравнадзора требуют от юристов учреждения пропустить их внутрь, несмотря на то, что здание на данный момент опечатано. Известно, что 24 апреля деятельность IQ Plastique была полностью приостановлена на 90 дней по требованию того же Росздравнадзора. Сейчас на месте присутствуют люди в форме.

В феврале стало известно о продюсере Петре Гаврилове, который страдал редкой формой ожирения и пошел на операцию по шунтированию желудка. Ее провели в клинике Хайдарова. Через три дня после выписки продюсер почувствовал себя плохо — он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он не выжил.

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      Карина Черных
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