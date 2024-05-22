В Лисичанске ВСУ обстреляли жилой квартал

Пасечник: ВСУ предположительно из HIMARS обстреляли жилой квартал в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) жилой квартал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, украинские военные, предположительно, использовали для удара по жилым девятиэтажкам Лисичанска реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Глава ЛНР уточнил, что всего по центру города было выпущено шесть ракет.

«Значительные повреждения получили две девятиэтажки. На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — написал Пасечник.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск не уточняется. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, выжить не удалось как минимум одному человеку.

21 мая стало известно об обстреле ВСУ Петровского района Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о повреждении жилых домов, торгового центра и объектов инфраструктуры.