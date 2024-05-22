Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:14, 22 мая 2024Моя страна

В Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу»

В Перми сделали арт-объект со словами «Добро пожаловать в Пензу»

Фото: «Телекомпания «Рифей – Пермь»

В Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу!». Об этом сообщает портал Rifey.ru.

Отмечается, что местные художники создали надпись для пассажиров, которые прибывают в Пермь. Арт-объект с упомянутыми словами появился рядом с аэропортом Большое Савино и находится на траектории полета воздушных судов при их посадке.

Ранее в мае необычное природное явление попало на видео и удивило жителей Приморья. В объектив жителя Владивостока попал плотно стелящийся над зданиями города туман. Один из подписчиков поинтересовался, могло ли на это повлиять изменение климата.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Функционал ЭРА-ГЛОНАСС расширят на дроны и самокаты

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

      Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

      Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

      Бритни Спирс примерила прозрачное платье на видео

      На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре

      Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

      Выживший в авиакатастрофе рассказал о своей судьбе. Он был бездомным, но выдержал испытания и пришел к успеху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше