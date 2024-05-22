В Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу»

В Перми сделали арт-объект со словами «Добро пожаловать в Пензу»

В Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу!». Об этом сообщает портал Rifey.ru.

Отмечается, что местные художники создали надпись для пассажиров, которые прибывают в Пермь. Арт-объект с упомянутыми словами появился рядом с аэропортом Большое Савино и находится на траектории полета воздушных судов при их посадке.

Ранее в мае необычное природное явление попало на видео и удивило жителей Приморья. В объектив жителя Владивостока попал плотно стелящийся над зданиями города туман. Один из подписчиков поинтересовался, могло ли на это повлиять изменение климата.