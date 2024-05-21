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20:51, 21 мая 2024Моя страна

Необычное природное явление попало на видео и удивило жителей Приморья

Житель Владивостока снял на видео плотный туман над городом и удивил подписчиков

Житель Приморья снял на видео необычное атмосферное явление и удивил пользователей сети. Ролик опубликовало издание «Восток Медиа».

В объектив жителя Владивостока попал плотно стелящийся над зданиями города туман. Один из подписчиков поинтересовался, могло ли на это повлиять изменение климата. «Нет, туман только в мае и июне, когда море холодное. Суша намного теплее, и туман конденсируется таким чудесным образом», — сказал автор ролика.

При этом другие пользователи оставили восторженные комментарии под видео. «Прекрасные кадры. Как же приятно смотреть с утра», «Красота! Любимый город», — писали они под публикацией.

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      Марк Успенский
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