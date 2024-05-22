В США предрекли поражение НАТО в случае нападения на Россию

Экс-полковник США Уилкерсон: НАТО проиграет, если решит напасть на Россию

Страны Североатлантического альянса проиграют, если решат напасть на Россию. Такой исход конфликта предрек бывший полковник США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, сообщает РИА Новости.

«У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение [через восточную границу альянса], которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров», — объяснил он.

По словам экс-полковника, Запад заблуждается по поводу возможностей и боеспособности своих войск. Он отметил, что сейчас боевая готовность США находится в плачевном состоянии, как это было в 1970-х годах во время вьетнамской войны.

«Им [политикам] стыдно за то, что они ошиблись насчет возможностей Украины и России в этом конфликте (...). Поэтому все высказывания о готовности США стянуть войска и сразиться с Россией являются настоящим безумием», — заключил военный.

Ранее экс-сотрудник Национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла заявил, что Украина вступит в НАТО только в случае установления долгого перемирия. Однако он подчеркнул, что новая эскалация конфликта возможна даже в случае подписания перемирия.