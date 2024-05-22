В США заявили о провале попыток контролировать ядерный арсенал России

NYT: попытки США контролировать ядерный арсенал России провалились

Попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал Москвы провалились. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных представителей США.

Это заявление связано с поручением президента России Владимира Путина провести учения нестратегических ядерных сил.

6 мая Генеральный штаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения стали ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны представителей западных стран.

21 мая Министерство обороны России сообщило о начале в ЮВО первого этапа учений с использованием нестратегических ядерных сил. В ходе данного этапа личный состав ракетных частей ЮВО выполняет учебно-боевые задачи получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.