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07:57, 22 мая 2024Мир

В США заявили о провале попыток контролировать ядерный арсенал России

NYT: попытки США контролировать ядерный арсенал России провалились

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал Москвы провалились. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных представителей США.

Это заявление связано с поручением президента России Владимира Путина провести учения нестратегических ядерных сил.

6 мая Генеральный штаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения стали ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны представителей западных стран.

21 мая Министерство обороны России сообщило о начале в ЮВО первого этапа учений с использованием нестратегических ядерных сил. В ходе данного этапа личный состав ракетных частей ЮВО выполняет учебно-боевые задачи получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

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      Лина Пивоварова
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