Минобороны России сообщило о начале учений нестратегических ядерных сил

В ЮВО стартовал первый этап учений с отработкой применения нестратегического ЯО

В Южном военном округе (ЮВО) стартовал первый этап учений с использованием нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

Как пояснили в военном ведомстве, в ходе данного этапа личный состав ракетных частей ЮВО выполняет учебно-боевые задачи получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Провести учения нестратегических ядерных сил поручил в начале мая президент России Владимир Путин.

6 мая стало известно, что Генеральный штаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений ЮВО с привлечением авиации и сил ВМФ. Учения станут ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны представителей западных стран.