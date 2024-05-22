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12:49, 22 мая 2024Мир

Версию расправы над Раиси ради власти в Иране опровергли

Ученый Долгов: расправа над Раиси ради власти в Иране — фантастика

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Царьградом» опроверг версию расправы над президентом Ирана Эбрахимом Раиси ради власти в стране. Он назвал такое предположение фантастикой.

Ученый подчеркнул, что ко всем выдвигаемым версиям авиакатастрофы с участием лидера исламской республики нужно относиться предельно осторожно. А именно версию о внутриполитической борьбе в Иране, по его мнению, следует категорически отвергнуть. Специалист аргументировал свои слова тем, что руководство страны контролирует ситуацию, и в Иране просто нет сильной оппозиции, претендующей на власть.

«Это исламская республика, Иран, где главным руководителем, реальным руководителем является верховный лидер, все окружение его исповедует ту же идеологию, идею Исламской революции», — пояснил Долгов, уточнив, что даже оппозиция придерживается этой идеологии и не смогла бы использовать подобные террористические методы для устранения человека.

Более вероятной версией случившегося ученый назвал вмешательство Израиля, так как сложившаяся ситуация может дестабилизировать обстановку в исламской республике. Однако об этом можно будет говорить только после того, как будут известны более точные результаты расследования, заключил собеседник издания.

Ранее Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщил, что Израиль непричастен к авиакатастрофе с участием президента Ирана Эбрахима Раиси.

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      Анастасия Алимпиева
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