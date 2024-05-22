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11:50, 22 мая 2024Мир

Володин прибыл в Тегеран на похороны Раиси

Спикер Госдумы Володин прибыл в Тегеран на похороны президента Ирана Раиси

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на похороны президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявили в пресс-службе Госдумы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что он будет представлять Россию на траурной церемонии по поручению президента страны Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что иранская сторона назначила церемонию прощания с Раиси на 22 мая, поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Семен Александров
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