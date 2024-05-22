Перечислены новые ИИ-функции Windows 11

В новой версии Windows появится функция Recall, живые субтитры и новый Copilot

Американская корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. Их перечислило издание Windows Central.

В первую очередь ОС получит обновленный ИИ-сервис Copilot. С его помощью, в том числе, пользователи смогут редактировать тексты и создавать изображения в Paint. Также система будет иметь опцию «Живых субтитров», когда во время видеозвонков ИИ будет переводить речь собеседника. Сервис поддерживает 40 языков.

На мощных компьютерах, выделенных в линейку Copilot Plus, появится функция Recall — система будет записывать все действия пользователя. В любое время владелец ПК сможет запросить у Windows 11 показать запись экрана в определенный момент времени.

В компании рассказали и о новых эффектах Windows Studio. Так, во время совершения видеозвонков пользователи смогут улучшить картинку в условиях плохого освещения или наложить визуальные эффекты. Кроме того, в играх Windows 11 будет активировать функцию суперразрешениия, которая с помощью ИИ повысит разрешение и частоту кадров. Крупное обновление для операционной системы выйдет летом.

20 мая корпорация Microsoft запустила новую линейку компьютеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Модели имеют выделнный нейропроцессор, минимум 16 гигабайт оперативной памяти, ИИ-функции.