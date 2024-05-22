Жители российского города пожаловались на окрашивающийся в фиолетовый цвет Дон

Дон в Ростове-на-Дону окрашивается в фиолетовый цвет

Река Дон в одном из районов Ростова-на-Дону окрашивается в фиолетовый цвет из-за зловонного ручья фиолетового цвета, который начал стекать в водоем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На изменившийся оттенок воды у дома на Береговой улице обратили внимание жители российского города. На записи загрязнения реки, сделанной очевидцем, можно увидеть ручей светло-фиолетового оттенка, стекающий прямо в Дон. При этом токсичные отходы разрушают и камни, по которым текла вода: автор видео взял палку и с легкостью смог соскрести слой с одного из них.

Ростовчане также пожаловались, что от воды исходит сильный неприятный запах. При этом они отметили, что представители мэрии и Росприроднадзора пока не были на месте загрязнения.

Аналогичная ситуация в том же месте наблюдалась летом 2023 года, когда Дон окрасился сначала в красный, потом в зеленый цвет. В результате администрация города обвинила компанию «Дон-пласт», производящую картонную упаковку, в сбрасывании в реку красителя. Однако позже выяснилось, что загрязняющий Дон коллектор бесхозный и, таким образом, за него должны отвечать сами чиновники.

Ранее Черное море в районы Анапы позеленело из-за большого количества водорослей.