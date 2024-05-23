Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 23 мая 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович показала лицо без макияжа

46-летняя певица Анна Семенович показала лицо без макияжа после премии RU.TV

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала себя без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница накануне посетила премию телеканала RU.TV, где появилась с объемными черными стрелками, блестящими тенями на веках и розовой помадой на губах. При этом утром после мероприятия она запечатлела свое лицо крупным планом, позируя без косметики на коже.

Также певица отметила, что ожидает с курьером специальный шампунь, который поможет ей смыть стайлинговые средства с волос. «На голове словно каска», — заявила знаменитость.

Ранее в мае Анна Семенович снялась топлес в ванне и показала видео фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      18-летний сын Кадырова стал президентом «Ахмата»

      Глава МО Британии призвал нейтральные страны вступить в НАТО из-за России

      Начались переговоры Путина и короля Бахрейна

      Раскрыто возможное наказание для задержанного замначальника подмосковного УФСИН

      Электромобили оказались опасными для пешеходов

      Продюсер вспомнил о «холодной войне» Пугачевой и Ротару

      Посол Киева при НАТО призвала отправить инструкторов на Украину

      Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

      Сроки продажи жилья в Петербурге подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше