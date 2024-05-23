46-летняя Анна Семенович показала лицо без макияжа

46-летняя певица Анна Семенович показала лицо без макияжа после премии RU.TV

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала себя без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница накануне посетила премию телеканала RU.TV, где появилась с объемными черными стрелками, блестящими тенями на веках и розовой помадой на губах. При этом утром после мероприятия она запечатлела свое лицо крупным планом, позируя без косметики на коже.

Также певица отметила, что ожидает с курьером специальный шампунь, который поможет ей смыть стайлинговые средства с волос. «На голове словно каска», — заявила знаменитость.

Ранее в мае Анна Семенович снялась топлес в ванне и показала видео фанатам.