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12:58, 23 мая 2024Наука и техника

ИИ-робот создаст идеальную конструкцию для поглощения энергии

Создан материал с рекордным коэффициентом поглощения энергии 75 процентов

Фото: Jackie Ricciardi / Boston University

Ученые Инженерного колледжа Бостонского университета (США) разработали материал, имеющий высочайшую степень поглощения энергии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты использовали для этого робота, ежедневно создающего сотни вариантов конструкций, которые имеют высокий коэффициент поглощения энергии. Машина работает на основе искусственного интеллекта (ИИ) и полностью автономна. Ученые ищут конструкцию и материал, которые были бы максимально эффективны в процессе поглощения энергии.

По словам инженеров, идеальная заготовка пригодилась бы при создании армейских шлемов, деталей кузова автомобилей, стелек для обуви, наполнителей для перевозки хрупких предметов. В январе роботу удалось создать заготовку, которая имеет рекордный коэффициент поглощения энергии 75 процентов.

В материале говорится, что идеальный на данный момент прототип имеет четыре вершины и напоминает собой лепестки цветка. Ученые отметили, что при проектировании заготовок нужно соблюсти баланс: материал обязан быть достаточно жестким для поглощения энергии, но при этом не должен навредить человеку или предмету, которых он оберегает от удара.

Ранее американские ученые рассказали об использовании больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в отделениях скорой помощи. ИИ оказался способным оптимизировать работу врачей конкретной клиники.

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      Андрей Ставицкий
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