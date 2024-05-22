ИИ помог врачам скорой помощи

ИИ оказался полезным врачам при экстренной госпитализации пациентов

Американские ученые рассказали об использовании больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в отделениях скорой помощи. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Informatics Association.

По словам медиков Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке (США), большие языковые модели (LLM) можно применять для оптимизации процессов в отделениях неотложной помощи. ИИ оказался способным оптимизировать работу врачей конкретной клиники, быстро принять решение об экстренном направлении пациента и сэкономить ресурсы учреждений.

По словам старшего автора исследования Эяля Кланга, ученые хотели проверить, могут ли LLM помочь в прогнозировании поступления пациентов. «Мы были удивлены тем, насколько хорошо GPT-4 адаптировался к условиям отделения неотложной помощи и предоставил обоснование своих полезных решений», — подчеркнул Кланг.

Авторы научной работы заметили, что классические ИИ-модели, которые использовали ранее, обучаются на миллионах записей о поступлении пациентов и дальнейшем ходе лечения. LLM же потребовалось на порядок меньше примеров.

«Мы уверены, что ИИ вскоре сможет помогать врачам в отделениях неотложной помощи, принимая быстрые и обоснованные решения о госпитализации пациентов», — заявил соавтор исследования Гириш Н. Надкарни. При этом он отметил, что ИИ в любом случае будет дополнять, а не заменять специалистов.

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