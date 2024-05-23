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00:30, 23 мая 2024Наука и техника

Нейросеть Microsoft научит геймеров играм

ИИ от Microsoft обучит геймерам проходить видеоигры

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft заявили, что искусственный интеллект (ИИ) сможет обучать людей играть в игры. Об этом сообщает издание Windows Central.

В компании показали одну из новых функций Copilot — нейросетевого сервиса Microsoft, интегрированного в Windows. В том числе ИИ можно будет использовать для прохождения игр — технология позволит получить навыки в определенной видеоигре и пройти сложный уровень.

Представители корпорации продемонстрировали возможности Copilot на примере игры Minecraft. Геймер задал вопрос: «Как мне создать меч?», получил на него ответ и с помощью подсказок обзавелся оружием. Также сервис помог пользователю найти ценные материалы, необходимые для развития персонажа.

По словам журналистов медиа, сталкивающиеся с трудностями при прохождении игр люди обычно обращаются к поиску в интернете или смотрят обучающие видео на YouTube. Специалисты предположили, что новая функция Copilot позволит геймерам разобраться в играх, не отрываясь от процесса.

В Microsoft также отметили, что уделяют большое внимание конфиденциальности. Поэтому заданные Copilot вопросы и полученные рекомендации останутся в локальной памяти компьютера.

В середине марта американская корпорация Google представила нейросеть SIMA, которая может играть в видеоигры. Модель ИИ обучена повторять действия за геймерами и выполнять определенные команды.

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      Андрей Ставицкий
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