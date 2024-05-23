Акции «Газпрома» упали более чем на 15 процентов за пять дней

В ходе торгов на Московской бирже акции «Газпрома» резко упали, потеряв в цене более 15 процентов за пять дней торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В четверг, 23 мая, в нижней точке цена доходила до 134,3 рубля за акцию. В то же время 17 мая стоимость акций доходила до 158,3 рубля за акцию. Таким образом, ценные бумаги «Газпрома» стали дешевле на 15,16 процента.

Аналитики SberCIB объяснили, что привлекательность акций газовой компании для инвесторов в первую очередь связана с размером дивидендной доходности, пишут «Ведомости». По их мнению, решение властей об отказе от таких выплат негативно влияет на интерес к акциям.

При этом эксперты считают, что «Газпром» вернется к выплатам 50 процентов чистой прибыли в виде дивидендов только после 2027 года, когда нормализуется долговая нагрузка компании. В SberCIB понизили целевую цену акций со 180 до 95 рублей.

Правительство России 20 мая поручило представителям государства в совете директоров «Газпрома» подготовить директиву, предполагающую отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям компании. В результате акции компании на Мосбирже в первый день подешевели более чем на пять процентов. 21 мая котировки продолжили снижение, акции потеряли в цене более четырех процентов.