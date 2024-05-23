Алтайский маньяк участвовал в расследовании одной из своих расправ до задержания

Алтайский маньяк привлекался в качестве понятого по одному из своих убийств

Алтайский маньяк Виталий Манишин участвовал в расследовании одной из своих расправ еще до задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчина, который в то время занимал должность директора совхоза в Калманском районе Алтайского края, привлекался сотрудниками правоохранительных органов в качестве понятого. Манишин довез следователей до места обнаружения одной из своих жертв на машине и расписался в протоколе.

Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в 2023 году. В ближайшее время 53-летний Манишин предстанет перед судом.

По версии следствия, на счету у мужчины 11 расправ и изнасилований, а первое преступление он совершил в 1989 году.

