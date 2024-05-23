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10:43, 23 мая 2024Ценности

Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж

Блогерша Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая на несколько месяцев пропала из соцсетей после скандала из-за «голой вечеринки», кардинально сменила имидж. Преображение она показала в Telegram-канале.

33-летняя знаменитость опубликовала видео и фотографии, на которых показала, что сделала окрашивание. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша стала брюнеткой. «Упс», — подписала она пост, насчитывающий 200 тысяч просмотров.

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В конце апреля Ивлеева удалила из Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) все фотографии и видео. При этом блогерша продолжила публиковать посты в Telegram-канале.

25 апреля на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом послужили ее посты в Instagram. Тверской суд Москвы обязал блогершу выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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