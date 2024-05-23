Байден начал искать специалиста по мемам

Предвыборный штаб Байдена начал искать к себе в команду специалиста по мемам

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена начал искать к себе в команду специалиста по мемам. Вакансию разместили на портале для поиска работы Lever.

В обязанности «менеджера по работе с партнерами, контентом и мемами» будут входить связи с медиа и «страницами с мемами» в социальных сетях. Кандидат должен разбираться в интернет-трендах, находить партнеров и предлагать инновационные идеи для создания контента.

Для подачи заявки нужно иметь опыт работы в медиа от двух до четырех лет, обновить прививку от коронавируса, а также быть готовым к переезду в штат Делавэр, подчеркивает штаб американского президента.

11 февраля предвыборный штаб Байдена создал аккаунт в TikTok. По мнению издания Politico, этот шаг был предпринят, чтобы привлечь молодую аудиторию потенциальных избирателей.