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13:51, 23 мая 2024Мир

Байден начал искать специалиста по мемам

Предвыборный штаб Байдена начал искать к себе в команду специалиста по мемам

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена начал искать к себе в команду специалиста по мемам. Вакансию разместили на портале для поиска работы Lever.

В обязанности «менеджера по работе с партнерами, контентом и мемами» будут входить связи с медиа и «страницами с мемами» в социальных сетях. Кандидат должен разбираться в интернет-трендах, находить партнеров и предлагать инновационные идеи для создания контента.

Для подачи заявки нужно иметь опыт работы в медиа от двух до четырех лет, обновить прививку от коронавируса, а также быть готовым к переезду в штат Делавэр, подчеркивает штаб американского президента.

11 февраля предвыборный штаб Байдена создал аккаунт в TikTok. По мнению издания Politico, этот шаг был предпринят, чтобы привлечь молодую аудиторию потенциальных избирателей.

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      Лина Пивоварова
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