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21:31, 23 мая 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес для рекламы

Шведская супермодель Эльза Хоск снялась топлес для рекламы бренда купальников

Фото: @hoskelsa

Шведская супермодель Эльза Хоск снялась топлес для рекламы бренда купальников Heavy Manners. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила серию снимков, на одном из которых предстала в плавках с низкой посадкой и цветочным принтом. Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и частично прикрыла тканью обнаженную грудь.

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При этом манекенщица продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. Кроме того, она распустила светлые вьющиеся волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Канны с украшениями на миллионы рублей. Супермодель Эльза Хоск продемонстрировала различные золотые аксессуары ювелирного дома Tiffany & Co. Среди них, в частности, оказался браслет модели Elsa Peretti Bone стоимостью почти миллион рублей.

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      Екатерина Ештокина
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