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16:22, 23 мая 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила Канны с украшениями на миллионы рублей

Модель Эльза Хоск посетила Канны с украшениями Tiffany & Co на миллионы рублей

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Шведская супермодель Эльза Хоск показала поклонникам украшения для выхода на Каннском кинофестивале за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила сторис, на которых продемонстрировала различные золотые аксессуары ювелирного дома Tiffany & Co. Среди них, в частности, оказался браслет модели Elsa Peretti Bone стоимостью почти миллион рублей. Известно, что общая цена всех изделий составляет несколько миллионов рублей.

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Знаменитость посетила мероприятие в вечернем платье длины макси черного цвета. Волосы инфлюэнсера собрали в высокий хвост, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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