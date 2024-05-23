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11:23, 23 мая 2024Наука и техника

Обнаружена распространенность клеточного каннибализма в природе

Scientific Reports: обнаружена распространенность клеточного каннибализма

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ученые из Университета штата Аризона обнаружили, что феномен «клетка в клетке», который включает каннибализм одной клетки другой, более распространен в природе, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты выяснили, что такие межклеточные события происходят не только в раковых клетках, но и у различных организмов от одноклеточных амеб до многоклеточных животных. Это указывает на важную роль этого феномена в нормальном развитии, гомеостазе и реакции на стресс.

Исследователи проанализировали более 500 статей для каталогизации различных форм межклеточных явлений. Всего было выделено 16 таксономических групп, в которых наблюдался феномен «клетка в клетке», и их классифицировали на шесть категорий по степени родства и результатам взаимодействия (выживает одна или обе клетки).

Оказалось, что межклеточные события могут варьироваться от эгоистичного поведения, когда одна клетка уничтожает и поглощает другую, до кооперативного, когда обе клетки выживают. Ученые также задокументировали случаи межклеточных явлений, когда клетки-хозяева и жертвы оставались живыми после взаимодействия, и это указывает на то, что эти события могут выполнять важные биологические функции.

Некоторые ключевые гены, связанные с межклеточными событиями, возникли задолго до появления сложной многоклеточной жизни. Всего было идентифицировано 38 генов, связанных с явлениями «клетка в клетке», и 14 из них возникли более 2,2 миллиарда лет назад.

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      Александр Еникеев
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