Число жертв пожара в подмосковном СНТ увеличилось до семи

Число жертв пожара в подмосковном СНТ «Снегирь» увеличилось до семи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП в Истринском районе стали шесть человек. Еще одну женщину госпитализировали.

По данным ТАСС, пожар произошел на площади 80 квадратных метров. Telegram-канал Shot уточнил, что пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел.

По факту происшествия в СНТ «Снегирь» возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.