Число жертв пожара в подмосковном СНТ увеличилось
Число жертв пожара в подмосковном СНТ увеличилось до семи
Число жертв пожара в подмосковном СНТ «Снегирь» увеличилось до семи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что жертвами ЧП в Истринском районе стали шесть человек. Еще одну женщину госпитализировали.
По данным ТАСС, пожар произошел на площади 80 квадратных метров. Telegram-канал Shot уточнил, что пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел.
По факту происшествия в СНТ «Снегирь» возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.