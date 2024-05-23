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17:00, 23 мая 2024Бывший СССР

Экс-полковник ВСУ призвал перебросить резервы под Харьков

Экс-полковник ВСУ Свитан призвал перебросить резервы под Харьков и Сумы

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан призвал перебросить резервы под Харьков и Сумы для удержания этих городов. Его слова приводит издание «Новини.Live».

Свитан прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении. По его словам, необходимо заставить украинское руководство принять решение о переброске на данное направление резервов, которые готовятся к боям на других участках фронта.

«Мы и в прошлом году так делали — растягивали фронт, российские войска. Логика в этом есть», — заявил экс-полковник ВСУ.

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах о переброске 36-й бригады морской пехоты ВСУ с херсонского на харьковское направление из-за проблем на фронте. По словам источника, ВСУ вывели 415-й отдельный стрелковый батальон из Харькова из-за потерь.

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      Юрий Леонов
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