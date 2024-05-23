ТАСС: ВСУ перебросили 36 бригаду морской пехоты с Херсона на Харьков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление из-за проблем на фронте. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, а с купянского направления также был снят ряд подразделений противника с целью дальнейшей переброски на харьковское», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ вывели 415-й отдельный стрелковый батальон из Харькова, поскольку он получил значительные потери.

Ранее стало известно, что ВСУ могут перебросить около 60 тысяч военных с границы у Белоруссии под Харьков. По оценке военного эксперта Александра Шарковского, если эту часть бойцов ВСУ перебросят в Харьковскую область, то это вряд ли изменит ситуацию для украинской стороны. Кроме того, Шарковский добавил, что харьковское направление может быть самым успешным для России в ближайшее время.