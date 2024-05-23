Экс-полковник ВСУ призвал разрешить бить по России в целях защиты

Экс-полковник ВСУ Свитан: возможность бить по РФ обезопасила бы границы Украины

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан призвал разрешить Киеву бить по территории России в целях защиты. По его словам, возможность Украины самостоятельно выбирать цели и наносить удары по российской территории из западного оружия способствовала бы безопасности украинской границы, передает агентство УНИАН.

«Эти 20 тысяч [военнослужащих Вооруженных сил России] вольготно себя чувствуют на российской территории, потому что их нечем достать — у нас нет возможности работать вооружением НАТО по территории России. (...) Это бы обезопасило наши границы. Но у нас этого разрешения нет», — передаются в публикации слова экс-полковника.

Он добавил, что эта ситуация касается как Харьковской, так и Сумской областей, и отметил, что наносить удары вглубь России смогут американские установки радиоактивных систем залпового огня HIMARS.

В ходе интервью Свитан также призвал командование ВСУ перебросить резервы под Харьков. По его словам, это будет способствовать растягиванию фронта и помешает наступать российским войскам.