Еврокомиссар объяснил угрозы «судьбой Фицо» премьеру Грузии

Еврокомиссар Варгейи признал, что упоминал Фицо в разговоре с премьером Грузии

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи признал, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Однако это не было угрозами для Кобахидзе повторить судьбу Фицо, сказано в его заявлении, распространенной пресс-службой Еврокомиссии, передает ТАСС.

В телефонном разговоре шла речь о законе об иноагентах. «В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста», — сказал Варгейи.

По словам еврокомиссара, он только пытался привлечь внимание премьер-министра к необходимости не допустить обострения уже «очень хрупкой ситуации» принятием закона, который впоследствии приведет к поляризации на улицах в Тбилиси. В этот момент Оливер Варгейи в качестве примера упомянул трагический инцидент в Словакии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Роберта Фицо. Его слова показались Кобахидзе ошеломляющей угрозой.