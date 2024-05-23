Еврокомиссар припугнул грузинского премьера примером покушения на Фицо

Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление политика приводит пресс-служба грузинского правительства.

Как заявил Кобахидзе, слова еврокомиссара показались ему ошеломляющей угрозой. «В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето [президента Грузии Саломе Зурабишвили] на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны"», — рассказал он.

15 мая премьера Словакии ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Стрелявшего в него писателя Юрая Цинтулу отправили в СИЗО, предъявив ему обвинение в покушении на убийство по мотиву мести. Позднее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на Фицо может быть переквалифицировано в теракт.