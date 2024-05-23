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21:00, 23 мая 2024Экономика

Фонтан забил с балкона в российском городе

Фонтан забил с балкона жилого дома в Кудрово

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Фонтан забил с балкона многоэтажного жилого дома в Кудрово Ленинградской области. Об инциденте в российском городе сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На видео мощная струя воды бьет в воздух с балкона на предпоследнем этаже высотного здания. Судя по кадрам, длина струи составляет несколько метров. Причина происшествия неизвестна.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. По словам местных жителей, фонтанов было несколько. Один из них попал на видео, опубликованное в сети.

До этого похожий гейзер высотой забил из-под земли в Москве. Его высота составила примерно восемь этажей.

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      Александра Качан
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