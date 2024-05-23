Экономика
Фонтан забил с балкона в российском городе
Фонтан забил с балкона жилого дома в Кудрово
Фонтан забил с балкона многоэтажного жилого дома в Кудрово Ленинградской области. Об инциденте в российском городе сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На видео мощная струя воды бьет в воздух с балкона на предпоследнем этаже высотного здания. Судя по кадрам, длина струи составляет несколько метров. Причина происшествия неизвестна.
Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. По словам местных жителей, фонтанов было несколько. Один из них попал на видео, опубликованное в сети.
До этого похожий гейзер высотой забил из-под земли в Москве. Его высота составила примерно восемь этажей.