Фонтан забил с балкона в российском городе

Фонтан забил с балкона жилого дома в Кудрово

Фонтан забил с балкона многоэтажного жилого дома в Кудрово Ленинградской области. Об инциденте в российском городе сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На видео мощная струя воды бьет в воздух с балкона на предпоследнем этаже высотного здания. Судя по кадрам, длина струи составляет несколько метров. Причина происшествия неизвестна.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. По словам местных жителей, фонтанов было несколько. Один из них попал на видео, опубликованное в сети.

До этого похожий гейзер высотой забил из-под земли в Москве. Его высота составила примерно восемь этажей.