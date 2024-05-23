Генпрокурор предупредил о сохранении террористической угрозы в России

Генпрокурор Краснов предупредил о сохранении террористической угрозы в России

В России сохраняется террористическая угроза. Об этом предупредил генеральный прокурор Игорь Краснов на коллегии ведомства, сообщает «Известия».

Краснов отметил, что за 2024 год в России был целый ряд террористических атак. По его словам, для борьбы с ними прокуроры должны быстрее адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Генпрокурор также заявил, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стал новым вызовом для всей правоохранительной системы. После этой трагедии пришлось пересмотреть подход к обеспечению антитеррористической безопасности в местах, где собирается большое число людей, добавил он.

Ранее Краснов сообщал, что теракт в «Крокусе» показал необходимость пересмотра норм закона о безопасности на подобных объектах.