Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны России Кузнецова

2-й Западный окружной военный суд оставили под стражей начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита хотела оспорить решение 235-го гарнизонного военного суда об отправке Кузнецова в СИЗО, однако вышестоящая инстанция эту жалобу отклонила. Адвокаты главного кадровика силового ведомства просила перевести его под домашний арест, местом которого предлагала избрать загородный дом в Истринском районе Подмосковья.

Ранее адвокат главного кадровика Сергей Щеголев заявил, что дело его подзащитного строится на показаниях одного свидетеля. Он также сообщил об аресте всех счетов обвиняемого.