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14:19, 23 мая 2024Силовые структуры

Суд арестовал все счета главного кадровика Минобороны России

Суд арестовал все счета и деньги главного кадровика Минобороны России Кузнецова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал все счета и деньги начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Это сделали в порядке обеспечительной меры. Адвокат главного кадровика Сергей Щеголев отметил, что теперь у семьи Кузнецова нет никаких материальных возможностей.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России строится на показаниях одного свидетеля. Кузнецова арестовали 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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