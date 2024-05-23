Суд арестовал все счета главного кадровика Минобороны России

Суд арестовал все счета и деньги главного кадровика Минобороны России Кузнецова

Суд арестовал все счета и деньги начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Это сделали в порядке обеспечительной меры. Адвокат главного кадровика Сергей Щеголев отметил, что теперь у семьи Кузнецова нет никаких материальных возможностей.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России строится на показаниях одного свидетеля. Кузнецова арестовали 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.