Силовые структуры
Суд арестовал все счета главного кадровика Минобороны России
Суд арестовал все счета и деньги главного кадровика Минобороны России Кузнецова
Суд арестовал все счета и деньги начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.
Это сделали в порядке обеспечительной меры. Адвокат главного кадровика Сергей Щеголев отметил, что теперь у семьи Кузнецова нет никаких материальных возможностей.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России строится на показаниях одного свидетеля. Кузнецова арестовали 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.