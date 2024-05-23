Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 23 мая 2024Россия

Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности

Рогов: командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Командующего 20-й армией, участвующей в специальной военной операции, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов.

По его словам, отстранение Ахмедова является реализацией слов министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военный корреспондент Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности остались неизвестными.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания в руководстве Минобороны. По его словам, данные действия являются частью работы силовиков. Речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства, подчеркнул представитель Песков. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности

      Брат принцессы Татьяны исчез при странных обстоятельствах. Недавно она развелась с наследником последнего короля Греции

      Работающая 102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Арестован глава управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше