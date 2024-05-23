Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности

Рогов: командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

Командующего 20-й армией, участвующей в специальной военной операции, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов.

По его словам, отстранение Ахмедова является реализацией слов министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военный корреспондент Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности остались неизвестными.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания в руководстве Минобороны. По его словам, данные действия являются частью работы силовиков. Речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства, подчеркнул представитель Песков. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — сказал он.