Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

Военкор Котенок сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией Ахмедова

Командующий 20-й армией, генерал-майор Сухраб Ахмедов снял с должности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенов в своем Telegram-канале.

«Командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности. Пока — "выведен в распоряжение"», — написал он.

Об этом также сообщил еще один военкор Роман Алехин.

Связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone сообщил, что ранее Ахмедов вместе с другим генерал-лейтенантом Сухрабом Ахмедовым якобы получали внеочередные повышения в звании по генеральской линии. При этом для Ахмедова это было второе повышение за календарный год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания в руководстве Минобороны. По его словам, данные действия являются частью работы силовиков. Речь не идет о какой-либо кампании в отношении военного ведомства, подчеркнул представитель Песков. «По деталям я ничего не могу сказать, (...) не имею на это полномочий», — сказал он.