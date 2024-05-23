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01:46, 23 мая 2024Мир

Названы детали предстоящих переговоров короля Бахрейна и Путина

Король Бахрейна планирует обсудить с Путиным арабский план по Газе
СюжетСаммит Арабской лиги

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа обсудит с президентом России Владимиром Путиным результаты 33-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоялся 16 мая в Манаме. Такие детали предстоящих переговоров назвал «Коммерсантъ» («Ъ»).

На встрече в Манаме арабские страны призвали ООН «развернуть на оккупированных палестинских территориях» международный миротворческий контингент. Отмечается, что король Бахрейна хочет услышать позицию России как постоянного члена Совбеза ООН по арабскому плану по Газе.

Встреча лидеров двух стран состоится 23 мая. Ранее сообщалось, что целью поездки монарха являются переговоры, посвященные «двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации».

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      Марина Совина
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