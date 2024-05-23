Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:11, 23 мая 2024Из жизни

Лошадь из гвардии Карла III напала на американскую туристку и попала на видео

В Великобритании конь из гвардии Карла III укусил американскую туристку

В Великобритании лошадь гвардейца Карла III вцепилась в руку американской туристки. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение случилось 9 мая в Лондоне и попало на видео. На кадрах видно, как женщина подошла к конному гвардейцу из личной охраны монарха, чтобы сфотографироваться. В этот момент конь схватил американку зубами за плечо и сильно сжал его.

Женщина громко вскрикнула и стала просить о помощи. «Ай! Помогите! Он укусил меня за руку, помогите мне!» — взмолилась женщина, однако гвардеец и его сослуживец, стоявший рядом, не обратили на это никакого внимания. Через несколько секунд конь отпустил туристку, и она отбежала в сторону.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

На видео также заметно, что инцидент произошел прямо под большой предупреждающей табличкой: «Осторожно! Лошади могут лягнуть или укусить. Не трогайте поводья. Спасибо!»

Ранее в Лондоне несколько лошадей Дворцовой кавалерии короля Великобритании Карла III сбросили наездников и сбежали. На кадрах, снятых очевидцами, было видно, что одна лошадь получила травму.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Лошадь из гвардии Карла III напала на американскую туристку и попала на видео

      В Грузии назвали вероятную дату отмены вето на закон об иноагентах

      В Британии заявили об отступлении ВСУ с территорий возле Клещеевки и Андреевки

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше