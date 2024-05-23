Лошадь из гвардии Карла III напала на американскую туристку и попала на видео

В Великобритании конь из гвардии Карла III укусил американскую туристку

В Великобритании лошадь гвардейца Карла III вцепилась в руку американской туристки. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение случилось 9 мая в Лондоне и попало на видео. На кадрах видно, как женщина подошла к конному гвардейцу из личной охраны монарха, чтобы сфотографироваться. В этот момент конь схватил американку зубами за плечо и сильно сжал его.

Женщина громко вскрикнула и стала просить о помощи. «Ай! Помогите! Он укусил меня за руку, помогите мне!» — взмолилась женщина, однако гвардеец и его сослуживец, стоявший рядом, не обратили на это никакого внимания. Через несколько секунд конь отпустил туристку, и она отбежала в сторону.

На видео также заметно, что инцидент произошел прямо под большой предупреждающей табличкой: «Осторожно! Лошади могут лягнуть или укусить. Не трогайте поводья. Спасибо!»

Ранее в Лондоне несколько лошадей Дворцовой кавалерии короля Великобритании Карла III сбросили наездников и сбежали. На кадрах, снятых очевидцами, было видно, что одна лошадь получила травму.

