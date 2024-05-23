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11:58, 23 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко назначил начальника Генштаба Белоруссии

Лукашенко назначил начальником Генштаба Белоруссии Павла Муравейко

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальника Генштаба — первого замминистра обороны республики. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что на соответствующую должность назначен Павел Муравейко, который до настоящего времени занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.

Ранее Лукашенко уволил в запас бывшего главу Генштаба республики Виктора Гулевича, занимавшего эту должность с 2021 года. Причиной такого решения был назван возраст 55-летнего генерал-майора.

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