Лукашенко провел перестановки в КГБ

Президент Белоруссии Лукашенко провел перестановки в Комитете госбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел перестановки в Комитете госбезопасности страны (КГБ), передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Думаю, что сегодняшние назначения поспособствуют укреплению нашей специальной службы — КГБ», — приводит канал слова белорусского лидера.

Ранее Лукашенко уволил главу Генштаба республики Виктора Гулевича в запас. Причиной данного решения главы государства называется возраст Гулевича. Отмечается, что генерал-майор уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

В начале марта лидер Белоруссии своим указом освободил от должностей послов страны в трех европейских странах. В частности, были уволены послы страны республики в Швеции, Финляндии и Германии. Кроме того, освобожден от должности глава диппредставительства Белоруссии в Киргизии.