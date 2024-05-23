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17:42, 23 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко поручил построить в Белоруссии современную армию

Муравейко: Лукашенко поручил Генштабу ВС Белоруссии построить современную армию

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС) страны построить современную армию. Об этом рассказал новый начальник Генштаба республики Павел Муравейко, его цитирует Минобороны Белоруссии в Telegram.

Он отметил, что Генштаб впереди ждет очень много работы. По словам Муравейко, основные приоритеты в развитии армии при назначении ему обозначил глава государства.

«Это поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил, эффективное строительство современной армии, адаптированной под нынешние риски, вызовы и угрозы, подготовка государства, населения страны, ее территории к обеспечению военной безопасности и обороне», — уточнил новый начальник Генштаба.

Муравейко был назначен на должность начальника Генштаба ВС Белоруссии 23 мая. Перед этим он занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.

На данной должности Муравейко сменил Виктора Гулевича. Бывший глава белорусского Генштаба был уволен в запас президентом из-за возраста.

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      Екатерина Грищенко
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