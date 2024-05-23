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20:00, 23 мая 2024Бывший СССР

Мэр Львова возмутился проведением форума «российской оппозиции»

Мэр Львова Садовой возмутился проведением в городе форума «российской оппозиции»

Фото: Saeima / Wikimedia

Мэр Львова Андрей Садовой возмутился проведением в городе форума «российской оппозиции», обратившись в правоохранительные органы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. (...) Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже выслал», — написал Садовой.

По его словам, среди участников мероприятия числятся основатель ЮКОСа и ключевой олигарх 1990-х Михаил Ходорковский, шахматист и политика Гарри Каспаров, бывший адвокат Марк Фейгин и писатель Виктор Шендерович (все внесены в список иностранных агентов).

Ранее Ходорковский раскрыл детали вывода своих денег в офшоры. Он заявил, что, если бы тогда у него была возможность вывести все деньги в офшоры, чтобы минимально платить налоги, он бы это сделал.

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      Валентин Карант
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